На Вологодчине второй день подряд зафиксированы температурные рекорды

Источник фото: Николай Гюнгазов, Global Look Press

Самая максимальная температура зафиксирована в Бабаеве

Вологодские синоптики второй день подряд фиксируют температурные рекорды. 12 марта побиты рекорды сразу в шести населенных пунктах.

В Великом Устюге сегодня зафиксирована максимальная температура в 5,8 градуса, что на полградуса выше, чем было в 1970 году (5,3 градуса).

В Вытегре побит рекорд 1997 года, когда столбики термометров поднимались до отметки в 6,7 градусов (сегодня 8,4 градуса).

В Вологде сегодня максимальная температура составила 10,1 градуса, что почти на 5 градусов выше показателей 2020 года (5,4 градуса).

Также значительно превышены максимальные температуры в Никольске и Тотьме. В 1998 году там были зафиксированы показатели в 7,3 градуса и 5,8 градусов соответственно (сегодня 10,5 и 11,1 градус).

Теплее всего сегодня было в Бабаеве (11,5 градуса), что также значительно выше рекорда 1997 года, когда синоптики фиксировали температуру в 6,8 градусов).