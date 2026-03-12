Стадион «Металлург» в Череповце официально переименован в «Череповец»
Источник фото: Яндекс.Карты стадион
Соответствующая запись внесена во Всероссийский реестр спортивных объектов
Череповецкий стадион «Металлург» официально переименован в «Череповец». Изменение утверждено министерством спорта РФ, а запись внесена во Всероссийский реестр спортивных объектов.
«Решение Минспорта принято по итогам рассмотрения заявления о приведении названия объекта в соответствие с юридическим лицом, которому он принадлежит. Если ранее стадион ассоциировался с «Металлургом» и ПАО «Северсталь», то теперь его наименование унифицировано с названием владельца - спортклуба «Череповец», - написал в своем telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
По его словам, после переименования объект будет реконструирован за счет бюджетных средств. Также появится музей, посвященный истории стадиона и спортивной славе города.
В спортивном сообществе подчеркивают, что смена вывески - это не просто бюрократическая формальность, а шаг к сохранению исторического наследия, - добавил Георгий Филимонов.