В Череповце бордель работал под видом салона оздоровительного массажа

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Задержан организатор салона, четыре администратора и шесть девушек

В Череповце сотрудники полиции накрыли бордель, который работал под видом салона оздоровительного массажа. Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан 41-летний организатор салона, четыре администратора, а также шесть девушек в возрасте от 20 до 32 лет, которые оказывали интимные услуги.

«Полицейские установили, что салон осуществлял незаконную деятельность в Индустриальном районе города с ноября 2024 года. Прибыль организатора и управляющего составляла от 200 тысяч рублей в месяц. Администраторы получали 10% выручки от выбранной программы предоставляемых услуг. Девушки получали от 4 000 до 25 000 рублей в день», - рассказали в региональном УМВД.

Во время обыска силовики обнаружили деньги, средства связи, а также предметы, которые использовались для сексуальных утех.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье за организацию занятием проституцией.