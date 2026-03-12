Семь человек заявились на предварительное голосование «Единой России
Источник фото: Региональный комитет «Единой России»
Голосование пройдет в конце мая
В Вологодской области семь человек заявились на участие в предварительном голосовании «Единой России». Голосование пройдет с 25 по 31 мая. Выборы состоятся в сентябре этого года. В Вологодской области будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы. На данный момент на участие в выборах от «Единой России» заявились следующие кандидаты:
- сенатор от Вологодской области в Совете Федерации Роман Маслов,
- депутат Заксобрания Михаил Ананьин
- заместитель главы Вологды Юрий Сапожников,
- заместитель председателя Заксобрания Антон Холодов,
- председатель Заксобрания Роман Заварин,
- депутат городской думы Вологды Михаил Тихомиров,
- заместитель главврача БУЗ «Череповецкая городская поликлиника №7» Татьяна Тяпайкина.
Как считает Антон Холодов, на этом прием заявлений не завершится и до конца апреля появятся новые кандидаты.
Регистрация избирателей стартует 20 апреля и завершится 29 мая.