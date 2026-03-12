Семь человек заявились на предварительное голосование «Единой России

Источник фото: Региональный комитет «Единой России»

Голосование пройдет в конце мая

В Вологодской области семь человек заявились на участие в предварительном голосовании «Единой России». Голосование пройдет с 25 по 31 мая. Выборы состоятся в сентябре этого года. В Вологодской области будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы. На данный момент на участие в выборах от «Единой России» заявились следующие кандидаты:

сенатор от Вологодской области в Совете Федерации Роман Маслов,

депутат Заксобрания Михаил Ананьин

заместитель главы Вологды Юрий Сапожников,

заместитель председателя Заксобрания Антон Холодов,

председатель Заксобрания Роман Заварин,

депутат городской думы Вологды Михаил Тихомиров,

заместитель главврача БУЗ «Череповецкая городская поликлиника №7» Татьяна Тяпайкина.

Как считает Антон Холодов, на этом прием заявлений не завершится и до конца апреля появятся новые кандидаты.

Регистрация избирателей стартует 20 апреля и завершится 29 мая.