Семь человек заявились на предварительное голосование «Единой России

Источник фото: Региональный комитет «Единой России»

Голосование пройдет в конце мая


В Вологодской области семь человек заявились на участие в предварительном голосовании «Единой России». Голосование пройдет с 25 по 31 мая. Выборы состоятся в сентябре этого года. В Вологодской области будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы. На данный момент на участие в выборах от «Единой России» заявились следующие кандидаты:

  • сенатор от Вологодской области в Совете Федерации Роман Маслов,
  • депутат Заксобрания Михаил Ананьин
  • заместитель главы Вологды Юрий Сапожников,
  • заместитель председателя Заксобрания Антон Холодов,
  • председатель Заксобрания Роман Заварин,
  • депутат городской думы Вологды Михаил Тихомиров,
  • заместитель главврача БУЗ «Череповецкая городская поликлиника №7» Татьяна Тяпайкина.

Как считает Антон Холодов, на этом прием заявлений не завершится и до конца апреля появятся новые кандидаты.

Регистрация избирателей стартует 20 апреля и завершится 29 мая.

