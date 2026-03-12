В Вологде нашли подрядчика для ремонта фасада школы №10

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды школа

Ремонтные работы начнутся уже летом

Власти Вологды нашли подрядчика для ремонта фасада школы №10. Как заявил глава Вологды Сергей Жестянников, школа находится в центральной части города, поэтому фасад необходимо привести в порядок.

«Здание по улице Благовещенской, 48 1936-го года постройки. Оно расположено в центральной части города, поэтому важно привести его в порядок. Подрядчик уже определён – это организация «Клото». Ремонтные работы начнутся летом и завершатся до конца августа этого года. В этом учебном году здесь обучается более 460 школьников начальных классов. Ремонт не повлияет на образовательный процесс. Работы по ремонту фасада будем сопровождать на всех этапах, чтобы обеспечить их выполнение в срок и высокое качество», – рассказал Сергей Жестянников. прокомментировал Глава Вологды Сергей Жестянников.

Также в этом году будут капитально отремонтированы школ № 5, 24 и 36. В школе № 36 работы стартуют уже в апреле и завершатся к началу нового учебного года. В школах № 5 и 24 ремонты рассчитаны на 2026-2027 годы.