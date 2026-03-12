Сергей Жестянников рассказал о запрете парковок на нескольких улицах Вологды

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

На всех участках установлены дорожные знаки

В Вологде в четверг, 12 марта, действует запрет стоянки на нескольких участках улиц. Как уточнил глава города Сергей Жестянников, запреты парковки действуют, чтобы очистить от снега проезжую часть и парковочные карманы.

В частности, днем будет запрещена парковка на следующих улицах:

Улица Пугачёва – с 09:00 до 11:00 на участке от улицы Горького до набережной 6-й Армии.

Улица Псковская – с 09:00 до 18:00 от улицы Возрождения до улицы Ленинградской.

Улица Новгородская – с 09:00 до 18:00 от улицы Ленинградской до улицы Возрождения.

Улица Возрождения – с 09:00 до 18:00 от улицы Новаторов до улицы Костромской.

Улица Болонина – по чётным числам запрещена стоянка по одной стороне, по нечётным – по другой (участок от Ловенецкого до Мишкольцской).

Ночью запрещена парковка на площади Бабушкина. у здания «Почты России» – с 01:00 до 02:00, у железнодорожного вокзала – с 02:00 до 03:00.