Несколько температурных рекордов поставлено накануне в Вологодской области

Источник фото: Николай Гюнгазов, Global Look Press

Всего на русской равнине накануне были побиты 20 рекордов тепла

Сразу несколько температурных рекордов установлено накануне в Вологодской области. В частности, в Вологде была зафиксирована температура в 8,9 градуса, что выше рекорда прошлого года (8,6 градусов). Также прошлогодний рекорд побит в Череповце (9,8 против 9,6 градуса 2025 года).

В Тотьме и Никольске побиты температурные рекорды 2014 года. Если в Тотьме 11 марта 2014 года была зафиксирована температура в 7 градусов, то накануне столбики термометров поднялись до отметки в 9,7 градуса. В Никольске синоптики накануне зафиксировали температуру в 8,5 градусов против 7,2 градуса 2014 года.

Всего, по данным ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца, накануне на Русской равнине были установлены 20 рекордов тепла. Сегодня, по прогнозам синоптиков, также есть высокие шансы на обновление метеостатистики в Центральной России и на Северо-Западе.