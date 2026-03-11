Предприниматель из Череповца пойдет под суд за массовое отравление людей

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Всего пищевое отравление получили 27 человек

В Череповце будут судить владелицу одного из городских кафе, которая обвиняется в массовом отравлении посетителей. Всего пищевое отравление получили 27 человек. Происшествие случилось в августе 2024 года.

«Женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, нарушила правила при приготовлении пищи и организации питания, не обеспечила их исполнение подчиненными сотрудниками. В результате необеспечения контроля с ее стороны, пищевая продукция и условия питания явились недоброкачественными, а употребление продукции в пищу привело к отравлению людей», - уточняет региональное управление следственного комитета.

В отношении хозяйки кафе было возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено. Материалы переданы в суд.