Георгий Филимонов утвердил нового и.о. главы регионального Минздрава

Назначение состоялось по рекомендации министра здравоохранения

Губернатор Вологодской области утвердил кандидатуру Игоря Петчина на должность главы регионального министерства здравоохранения. Как уточнил губернатор в своем telegram-канале, назначение состоялось по рекомендации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Перед Игорем Васильевичем стоят важные задачи по всем без исключения направлениям развития системы здравоохранения. В их числе — организация бесперебойного льготного лекарственного обеспечения, модернизация инфраструктуры, обновление оборудования в больницах и поликлиниках, внедрение цифровых сервисов и решение кадровых вопросов», - прокомментировал назначение губернатор.