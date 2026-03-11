Георгий Филимонов утвердил нового и.о. главы регионального Минздрава
Назначение состоялось по рекомендации министра здравоохранения
Губернатор Вологодской области утвердил кандидатуру Игоря Петчина на должность главы регионального министерства здравоохранения. Как уточнил губернатор в своем telegram-канале, назначение состоялось по рекомендации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Перед Игорем Васильевичем стоят важные задачи по всем без исключения направлениям развития системы здравоохранения. В их числе — организация бесперебойного льготного лекарственного обеспечения, модернизация инфраструктуры, обновление оборудования в больницах и поликлиниках, внедрение цифровых сервисов и решение кадровых вопросов», - прокомментировал назначение губернатор.