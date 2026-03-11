Новости

Георгий Филимонов утвердил нового и.о. главы регионального Минздрава

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
здравоохранение назначения

Назначение состоялось по рекомендации министра здравоохранения


Губернатор Вологодской области утвердил кандидатуру Игоря Петчина на должность главы регионального министерства здравоохранения. Как уточнил губернатор в своем telegram-канале, назначение состоялось по рекомендации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Перед Игорем Васильевичем стоят важные задачи по всем без исключения направлениям развития системы здравоохранения. В их числе — организация бесперебойного льготного лекарственного обеспечения, модернизация инфраструктуры, обновление оборудования в больницах и поликлиниках, внедрение цифровых сервисов и решение кадровых вопросов», - прокомментировал назначение губернатор.

