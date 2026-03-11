Ограничения для грузового транспорта вводят в Вологодской области

Источник фото: Алексей Белкин, news.ru

В правительстве области пояснили, что это необходимая мера

В Вологодской области вводят ограничения для движения грузового транспорта в весенний период. В региональном правительстве пояснили, что необходимая мера в период переувлажнения грунтов.

«Весенние ограничения – это не просто неудобство для перевозчиков, а необходимая мера для сохранения дорожной инфраструктуры региона. В период таяния снега дорожное полотно особенно уязвимо, и временное ограничение нагрузки на ось позволяет продлить срок службы дорог и снизить затраты на их восстановление», – рассказал заместитель губернатора области Дмитрий Борисов.

Ограничения будут действовать в марте и апреле, а в некоторых округах продлятся до мая. При этом конкретные сроки ограничений каждый муниципалитет определяет самостоятельно с учетом состояния дорог.

Водителям грузового транспорта рекомендуют заранее планировать маршруты и проверять сведения о действующих ограничениях.

В министерстве напомнили, что несоблюдение временных ограничений может повлечь административную ответственность. Водителей просят учитывать сезонные особенности и использовать альтернативные маршруты, чтобы сохранить дороги региона в нормативном состоянии.