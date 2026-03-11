В Вологде почти пять лет действовала сеть подпольных казино

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Незаконный доход исчислялся миллионами рублей

В Вологде вынесен приговор 12 участникам преступных групп, которые организовали сеть подпольных казино. Незаконные игорные заведения работали почти пять лет – с 2018 по 2023 годы. Клубы размещались в нежилых помещениях в деревне Родионцево под Вологдой, а также на улицах Пугачева, Текстильщиков, Герцена, Ленинградской и Советском проспекте областного центра.

«Роли участников были четко распределены: от организаторов, занимавшихся подбором помещений и оборудования, до администраторов, непосредственно проводивших игры, и технических специалистов, обеспечивавших работу оборудования», - рассказали в пресс-службе судов области.

В подпольных клубах желающие могли поиграть на компьютерах, игровом оборудовании, а также перекинуться в карточный покер на деньги.

Следствием все участники группы обвинялись по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Судом все обвиняемые оштрафованы на суммы от 100 000 до 1 млн рублей.

Также суд конфисковал денежные средства общей суммой более 13,5 млн рублей и все имущество, которое использовалось в подпольных казино.