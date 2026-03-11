В Вологде сегодня ограничат парковку на нескольких участках дорог

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

Заехавшим под знаки грозит эвакуация

В Вологде сегодня сразу на нескольких участках дорог ограничена парковка автомобилей. Власти города объясняют эту меру необходимостью уборки снега.

В частности, как рассказал глава города Сергей Жестянников, парковка запрещена на улице Болонина (от Ловенецкого до Мишкольцской), где действует особый режим: по чётным числам стоянка запрещена по одной стороне дороги, по нечётным – по другой.

Также введены ограничения на двух участках улицы Ярославской. С 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 нельзя парковаться на отрезке от Пошехонского шоссе до дома №44. С 09:00 до 12:00 – на участке от Пошехонского шоссе до дома №27.

На улице Дзержинского (от Беляева до Московской) запрет действует с 09:00 до 13:00.

В микрорайоне ПЗ-23 стоянка запрещена с 11:00 до 15:00.

На площади Бабушкина ночью нельзя оставлять машины: у здания «Почты России» – с 01:00 до 02:00, у железнодорожного вокзала – с 02:00 до 03:00.

На всех участках установлены соответствующие дорожные знаки. Автомобили нарушителей будут эвакуированы.