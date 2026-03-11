В областном правительстве объяснили высокие цены за февральскую коммуналку

Источник фото: Сергей Елагин, Business Online

Самым дорогим оказалось отопление

В правительстве Вологодской области объяснили высокие цены за коммунальные услуги в феврале. В частности, самым дорогим оказалось отопление.

Как рассказали в Центре управления регионом, на рост стоимости отопления повлияли низкие температуры февраля. К примеру, в Вологде февраль оказался на 3,5 градуса холоднее января, а среднесуточные температуры составили примерно 13,5 градусов.

Также на стоимость услуг повлияло повышение ставки НДС с начала года на 1,7%.

Как подчеркнули в ЦУР, плата за отопление в феврале этого года была рассчитана по показаниям общедомового прибора учёта за период с 25 января по 24 февраля.