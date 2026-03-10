Два череповецких вымогателя надолго отправлены в колонию

Также они признаны виновными в мошенничестве, краже и грабеже

В Череповце вынесен приговор двум местным жителям, которые занимались вымогательством, мошенничеством, кражами и грабежами в стиле 90-х. Общий ущерб от их действий составил более 2,5 млн рублей.

«В январе 2023 года подсудимые, угрожая применением насилия, систематически вымогали у знакомого денежные средства. В один из дней они вывезли молодого человека в лесополосу, где под угрозой обращения в рабство потребовали у него денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший передал им 50 000 рублей», - рассказали в пресс-службе судов области.

Таким же образом они вымогали около 400 тысяч рублей у другого потерпевшего в марте 2025 года.

Также обвиняемые обещали помочь в решении финансовых проблем и убеждали их оформлять микрозаймы.

«В одном из эпизодов под предлогом залога для развития бизнеса (шиномонтажной мастерской) у потерпевшего 1994 г.р., был похищен принадлежащий ему объект недвижимости (комната), в связи с чем он был лишен права на жилое помещение, а также денежные средства. Ущерб от этого эпизода составил более 1,2 млн рублей», - уточнили в областном суде.

Всего подсудимые признаны виновными по 9 эпизодам.

Суд приговорил одного из подсудимых к 9 годам колонии общего режима, второго к 7,5 годам колонии. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму свыше 2,1 млн рублей.