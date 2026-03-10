Администрация Вологды ищет застройщика площади почти в 10 га

Источник фото: Администрация Вологды

Прием заявок продлится до 1 апреля

Администрация Вологды ищет застройщика для района, расположенного в границах пяти улиц – Гагарина, Гончарная, Петина, Республиканская и Панкратова.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 апреля, сообщает РБК Вологда .

Участник аукциона должен иметь опыт в строительной сфере не менее пяти лет.

Общая площадь застройки составляет 9,8 га. Перед строительством подрядчику нужно будет снести несколько десятков аварийных домов. После этого нужно будет построить несколько многоквартирных домов, школу на 120 мест, детский сад и ряд других объектов.

Начальная цена участка – 6,6 млн рублей.

Ранее администрация города уже проводила аукцион по поиску подрядчика для этого района города, однако заявок на аукцион не поступило.