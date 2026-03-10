Власти Вологды готовятся к подтоплениям

Источник фото: Telegram-канал Юрия Сапожникова

Уже в ближайшие дни город может «поплыть»

Власти Вологды готовятся к активному таянию снега и подтоплениям. Об этом сегодня шла речь на оперативном совещании в городской администрации.

В настоящее время созданы бригады «Зеленстроя» и «Водоканала», которые начнут активно прочищать ливневую канализацию.

«В первую очередь силы дорожных служб сосредотачиваем на уборке снега с основных городских магистралей и расчистке выездов. Все снежные массы, которые могут стать потенциальным источником подтоплений, подлежат обязательному вывозу», - написал на своей странице в соцсетях заместитель главы города Юрий Сапожников.

Также в городе дополнительно поставят помпы и цистерны для откачки воды, чтобы не допустить подтоплений.