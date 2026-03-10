Источник фото: Вологодский ЦГМС

Это приведет к активному таянию снега

На Вологодскую область надвигается мощная волна тепла. Если еще в выходные в ряде округов температура воздуха опускалась до -25 градусов, то сейчас синоптическая ситуация кардинально меняется. Потоки воздуха разворачиваются на южное направление и в регион начнет поступать теплый воздух. Погода будет способствовать активному таянию снега.

«В ночь на среду на юго-западе около 0 градусов, на востоке до -3… -4 градусов. В дневные часы поступление теплого воздуха и прояснения будут способствовать повышению температуры до +4… +9 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Аналогичная погода сохранится в четверг, в пятницу в результате прохождения атмосферного фронта пройдет небольшой дождь.

В выходные дни усилится антициклон, днем воздух будет прогреваться до 4-8 градусов тепла.