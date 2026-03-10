Новости

На четырех участках улиц Вологды сегодня запрещена стоянка машин

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

Городские власти просят отнестись с пониманием к таким запретам


В Вологде сегодня запрещена стоянка на четырех участках улиц. Как пояснил глава города Сергей Жестянников, такие запреты необходимы, чтобы коммунальная техника могла качественно очистить парковочные карманы и проезжую часть от снега.

В частности, до 11:00 нельзя парковаться на участке улицы Добролюбова – от Горького до Гоголя.

С 09:00 до 13:00 ограничения введены на двух участках: на Первомайской от Герцена до Чехова и на Благовещенской от Мохова до Воровского.

На улице Болонина (от Ловенецкого до Мишкольцской) действует особый режим: по чётным числам месяца стоянка запрещена по одной стороне дороги, по нечётным – по другой.

На площади Бабушкина ночью тоже нельзя оставлять машины: у здания «Почты России» – с 01:00 до 02:00, у железнодорожного вокзала – с 02:00 до 03:00. Это сделано не только для уборки, но и для предотвращения длительной стоянки транспорта.

«Знаю, что временные неудобства могут доставлять дискомфорт. Но это необходимо, чтобы город оставался чистым и безопасным. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - написал глава города в своем Telegram-канале.

