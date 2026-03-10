Источник фото: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

В этом сезоне доступны два направления

В Вологде открывается новый набор в «Школу фермера». Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства, в этом сезоне доступны два направления - ягодоводство и цветоводство, а также технология выращивания водоплавающей птицы.

Обучение продлится до двух месяцев. Участники смогут познакомиться с ведением хозяйства и перенять опыт успешных фермеров.

По окончании школы будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, с которым можно официально работать в новой сфере.