В Вологде открывается новый набор в «Школу фермера»
Опубликовано
Источник фото: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
В этом сезоне доступны два направления
В Вологде открывается новый набор в «Школу фермера». Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства, в этом сезоне доступны два направления - ягодоводство и цветоводство, а также технология выращивания водоплавающей птицы.
Обучение продлится до двух месяцев. Участники смогут познакомиться с ведением хозяйства и перенять опыт успешных фермеров.
По окончании школы будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, с которым можно официально работать в новой сфере.