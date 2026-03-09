Вологодский пенсионер выиграл 1 млн рублей
Опубликовано
Источник фото: Пресс-служба «Национальной лотереи»
Билет был куплен еще перед Новым годом
Вологодский пенсионер по имени Владимир выиграл в лотерею 1 млн рублей. Билет был куплен еще перед Новым годом.
«Это была моя большая цель и мечта — выиграть в лотерею», — цитирует победителя пресс-служба «Национальной лотереи».
По его словам, он еще не решил точно, куда потратит деньги.
«Может быть, обновлю автомобиль, и, конечно же, помогу близким», — пояснил мужчина.