Вологодский пенсионер выиграл 1 млн рублей

Билет был куплен еще перед Новым годом

Вологодский пенсионер по имени Владимир выиграл в лотерею 1 млн рублей. Билет был куплен еще перед Новым годом.

«Это была моя большая цель и мечта — выиграть в лотерею», — цитирует победителя пресс-служба «Национальной лотереи».

По его словам, он еще не решил точно, куда потратит деньги.