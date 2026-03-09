Новости

Самых красивых сотрудниц полиции выбрали в Вологодской области

Александр Черняткин
Источник фото: УМВД России по Вологодской области

В регионе подвели итоги конкурса «Краса вологодской полиции»


В Вологодской области подведены итоги конкурса «Краса вологодской полиции». Онлайн-голосование проводилось с 28 февраля по 4 марта.

Как сообщает региональное УМВД, конкурс проводился в двух номинациях: аттестованные сотрудницы и федеральные государственные гражданские служащие и вольнонаемные работницы.

В первой номинации победу одержала инспектор отдела ГИБДД ОМВД России «Великоустюгский» – лейтенант полиции Наталья Бологова, которая получила наибольшее количество голосов.

 

Во второй номинации по итогам онлайн-голосования победила инженер-электроник штаба ОМВД России «Череповецкий» Юнна Анощенкова.

