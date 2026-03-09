Самых красивых сотрудниц полиции выбрали в Вологодской области
Источник фото: УМВД России по Вологодской области
В регионе подвели итоги конкурса «Краса вологодской полиции»
В Вологодской области подведены итоги конкурса «Краса вологодской полиции». Онлайн-голосование проводилось с 28 февраля по 4 марта.
Как сообщает региональное УМВД, конкурс проводился в двух номинациях: аттестованные сотрудницы и федеральные государственные гражданские служащие и вольнонаемные работницы.
В первой номинации победу одержала инспектор отдела ГИБДД ОМВД России «Великоустюгский» – лейтенант полиции Наталья Бологова, которая получила наибольшее количество голосов.
Во второй номинации по итогам онлайн-голосования победила инженер-электроник штаба ОМВД России «Череповецкий» Юнна Анощенкова.