Самых красивых сотрудниц полиции выбрали в Вологодской области

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

В регионе подвели итоги конкурса «Краса вологодской полиции»

В Вологодской области подведены итоги конкурса «Краса вологодской полиции». Онлайн-голосование проводилось с 28 февраля по 4 марта.

Как сообщает региональное УМВД, конкурс проводился в двух номинациях: аттестованные сотрудницы и федеральные государственные гражданские служащие и вольнонаемные работницы.

В первой номинации победу одержала инспектор отдела ГИБДД ОМВД России «Великоустюгский» – лейтенант полиции Наталья Бологова, которая получила наибольшее количество голосов.

Во второй номинации по итогам онлайн-голосования победила инженер-электроник штаба ОМВД России «Череповецкий» Юнна Анощенкова.