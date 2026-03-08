Экс-заместитель губернатора сбежал от следствия за границу

Источник фото: РБК

Бывший чиновник заочно арестован городским судом Петрозаводска

Бывший заместитель вологодского губернатора Дмитрий Родионов сбежал от следствия за границу. Бывший чиновник заочно арестован городским судом Петрозаводска по обвинению в мошенничестве.

Дмитрий Родионов занял должность министра промышленности, торговли и экономического развития Вологодской области в феврале прошлого года. До этого он работал в должности вице-премьера в правительстве республики Карелия.

В сентябре прошлого года появилась информация о том, что вскрылись новые обстоятельства дела, связанного с хищением инвестиций в Карелии во времена работы в региональном правительстве Родионова. Федеральные СМИ даже заявляли о задержании Родионова, однако информация не подтвердилась. Впрочем, из вологодского правительства он вскоре ушел.

По данным СМИ, Родионов через Грузию исчез за границей.

Как сообщает ТАСС, в конце недели Петрозаводский городской суд заочно арестовал Дмитрия Родионова.

«Родионову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», - уточнили в суде.

Местонахождение фигуранта на данный момент не известно.