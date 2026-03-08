Вологжанам предлагают проголосовать за логотип 880-летия

Источник фото: Вологда.рф

Голосование пройдет до 20 марта

Вологжанам предлагают проголосовать за логотип к юбилейному 880-летию города. Голосование пройдет до 20 марта на платформе обратной связи (ПОС) с регистрацией через портал Госуслуг. Вологжане могут выбрать трех финалистов из 22 работ, допущенных к голосованию.

«Для нас важно, чтобы логотип юбилея не просто визуализировал ценности и достопримечательности города, а стал народным символом, который полюбят сами жители. Именно поэтому мы проводим народное голосование, по результатам которого вологжане определят тройку лучших финалистов», - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

В конкурсе приняли участие архитекторы, графические дизайнеры, инженеры, студенты ВУЗов и колледжей из Вологодской области и других регионов страны. Всего на конкурс поступило 145 заявок. К финальной части допущено 22 работы. Среди выбранных вологжанами финалистов конкурсная комиссия определит победителя.

Объявление результатов конкурса состоится 26 марта. Итоги будут опубликованы в сообществе АНО «Развитие городских пространств» и на официальном сайте администрации Вологды. Победитель конкурса получит диплом и денежную премию в размере 100 000 рублей. Полуфиналистам будут вручены сертификаты участников конкурса.