В Вологде названы победители конкурса «Педагог года»

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
конкурс педагоги

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Всего в конкурсе приняли участие 219 человек


В Вологде определены победители конкурса «Педагог года». Как рассказали в администрации города, лидерами в своих направлениях стали педагог истории и обществознания школы №16 города Вологды Елена Окунева, учитель-логопед детского сада №77 «Земляничка» Юлия Пастухова и работник городского Центра творчества Анастасия Климова.

«В конкурсе «Педагог года» приняли участие 129 представителей школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Это значительно больше, чем в предыдущие годы, и это значит, что педагоги Вологды стремятся расти и развиваться, показывать свое мастерство, делиться опытом», - сказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Образовательным организациям, в которых работают лучшие педагоги города, был вручён символ мудрости и знаний — статуэтка совы. Каждый год этот приз переходит от победителя к победителю, символизируя передачу профессионального опыта.

Лауреаты I, II и III степени получили дипломы, подарки и денежные призы от 20, 30 и 50 тыс. рублей.

Победители городского конкурса «Педагог года - 2026» будут представлять город на областном этапе.

