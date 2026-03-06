В сокольском отделе полиции новый руководитель

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Прежний начальник был отстранен от должности

В МО МВД «Сокольский» новый руководитель. Сегодня заместитель начальника областного УМВД Денис Озорнин представил коллективу Романа Щекутьева, как нового начальника отдела. Он был назначен приказом начальника регионального УМВД Павла Серова.

«Денис Озорнин охарактеризовал Романа Валентиновича как грамотного специалиста и опытного руководителя, пожелал ему плодотворной работы на благо города и округа. Заместитель начальника УМВД отметил, что перед новым руководителем отдела стоит множество важных задач, направленных на обеспечение правопорядка, защиту прав граждан и профилактику преступности на территории обслуживания», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Напомним, бывший начальник МО МВД «Сокольский» Виктор Харевич был отстранен от должности в ноябре прошлого года. Его отставку связывали с рядом громких уголовных дел, фигурантами которых становились сотрудники сокольского райотдела полиции.

К примеру, бывший начальник одного из отделов МО МВД «Сокольский» получил 5 лет строгого режима за избиение мужчины, у которого во время проверки в ИВС был обнаружен телефон.

Также был задержан сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями МО МВД «Сокольский», которого подозревали в похищении человека.