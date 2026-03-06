Новости

МЧС заявляет об ухудшении погодных условий в Вологодской области

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
метель предупреждение

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Ухудшение связано с прохождением циклона


Региональное управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр заявляет об ухудшении в регионе погодных условий. Уже завтра днем через регион пройдет циклон, который принесет обильные осадки в виде снега, а также порывы ветра до 20 м/с. Самые сильные осадки ожидаются в восточных округах. В центре и на западе возможен гололед и налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев.

Управление МЧС советует быть внимательным при выходе из дома, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а также соблюдать скоростной режим при управлении автотранспортом.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Успехи наших педагогов и воспитателей на уровне России
Как СССР травил сибирской язвой свое население
Стал известен соперник «Чевакаты» в ¼ финала плей-офф