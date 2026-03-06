Сотрудники грязовецкой Госавтоинспекции брали взятки в составе ОПГ

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Трем участникам преступной группы вынесен приговор

В Грязовце вынесен приговор организованной преступной группе, в составе которой были четверо сотрудников местной Госавтоинспекции. Они признаны виновными по статьям за получение взятки в составе ОПГ, превышение должностных полномочий и незаконное хранение боеприпасов.

«В период с февраля 2021 года по июнь 2023 года участники организованной группы, в состав которой вошли 31-летний местный житель и четыре сотрудника Госавтоинспекции Грязовецкого округа, получали взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций за обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств через пункт весогабаритного контроля в Грязовецком округе, а также за непринятие мер к выявлению и пресечению административных правонарушений в области дорожного движения», - рассказали в прокуратуре области.

Всего за период существования ОПГ злоумышленники получили более 8 млн рублей. Как уточнили в региональном управлении следкома, в ходе расследования было допрошено более 130 свидетелей, проведены многочисленные обыски на территории Вологодской и Московской областей. На имущество организатора преступной группы наложен арест на сумму свыше 2,6 млн рублей.

Районный суд Грязовца приговорил троих участников ОПГ к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6 лет колонии строгого режима со штрафами от 1,5 млн до 2 млн рублей.

В отношении еще двоих участников организованной группы производство приостановлено в связи с прохождением военной службы.