Синоптики рассказали о контрастной погоде в предстоящие выходные

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Погода будет резко меняться от оттепели до сильного похолодания

Вологодские синоптики обещают очень контрастную погоду в предстоящие выходные дни.

В ночь на субботу сохранится довольно устойчивая погода с температурой воздуха от -3 до -8 градусов, однако уже утром регион накроет теплый фронт, которые принесет осадки и потепление до +3 градусов в центральных и западных округах. На востоке области сохранится небольшой «минус».

«К вечеру, после прохождения холодного фронта, в регион устремится очень холодная воздушная масса с северо-востока. На западе и центре в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -2… -7 градусов, на востоке до -12… -17 градусов, в районе Великого Устюга ожидается похолодание до -23… -28 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Днем ожидается небольшой снег, температура воздуха в центре и на западе до -5 градусов, на востоке от -10 до -15 градусов.

Похолодание выйдет на пик в ночь понедельник, когда в центре температура составит от -14 до -19 градусов, на востоке до -10 градусов. Днем потеплеет от -6 градусов в центре до -16 градусов в восточных округах.

С началом рабочей недели неустойчивый характер погоды сохранится.