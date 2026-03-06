В Вологодской области назвали лучших педагогов
Источник фото: Пресс-служба правительства области
Выступление финалистов оценивали более 200 экспертов
В Вологде наградили победителей регионального конкурса «Педагогический триумф».
«Проект «Педагогический триумф» является ключевой площадкой для выявления и поддержки лучших педагогов области. Финальные испытания, дискуссии и мастер-классы показывают профессионализм участников, их лидерский потенциал и готовность внедрять инновации в образовательный процесс. Этот проект объединяет педагогическое сообщество, вдохновляет молодых специалистов и помогает каждому участнику раскрыть свои сильные стороны, чтобы формировать будущее российской школы», - рассказала министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.
Абсолютными победителями конкурса стали:
- «Учитель года России» – Наталья Короткова, учитель русского языка и литературы Перьевской школы Вологодского округа;
- «Педагогический дебют», номинация «Педагог-наставник» – Любовь Попова, учитель русского языка и литературы Никольской школы №2;
- «Педагогический дебют», номинация «Молодые учителя» – Мария Кожевина, учитель русского языка и литературы школы №41 города Вологды;
- «Воспитатель года России» – Любовь Перова, воспитатель детского сада №13 Сокольского округа;
- «Сердце отдаю детям» – Ольга Сердцова, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования Чагодощенского округа;
- «Педагог-психолог» – Татьяна Вячеславова, педагог-психолог Тарногской школы;
- «Учитель-дефектолог России», номинация «Дефектолог года» – Светлана Пушкина, учитель-дефектолог детского сада комбинированного вида п. Чагода;
- «Учитель-дефектолог России», номинация «Логопед года» – Оксана Самохвалова, учитель-логопед детского сада комбинированного вида п. Чагода;
- «Мастер года» – Илья Аникин, преподаватель Вологодского техникума железнодорожного транспорта филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.
Всего в проекте приняли участие более 419 работников образовательных организаций.