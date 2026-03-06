​В Вологодской области назвали лучших педагогов

Выступление финалистов оценивали более 200 экспертов

В Вологде наградили победителей регионального конкурса «Педагогический триумф».

«Проект «Педагогический триумф» является ключевой площадкой для выявления и поддержки лучших педагогов области. Финальные испытания, дискуссии и мастер-классы показывают профессионализм участников, их лидерский потенциал и готовность внедрять инновации в образовательный процесс. Этот проект объединяет педагогическое сообщество, вдохновляет молодых специалистов и помогает каждому участнику раскрыть свои сильные стороны, чтобы формировать будущее российской школы», - рассказала министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.