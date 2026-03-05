Дополнительные вагоны будут курсировать в праздники до Москвы и Санкт-Петербурга
В праздничные дни в Москву и Санкт-Петербург будут курсировать дополнительные вагоны. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, дополнительные вагоны прицепят к следующим поездам:
- № 107/108 Вологда – Москва (1 плацкартный вагон), отправление из Вологды и Москвы - 9 марта;
- № 317/318 Вологда – Санкт-Петербург, отправление из Вологды 5, 9 марта, отправление из Санкт-Петербурга - 6, 10 марта;
- № 376/375 Москва – Воркута (1 вагон с купе), отправление из Москвы 10 марта, из Воркуты - 12 марта;
- № 15/16 Архангельск – Москва, отправление из Архангельска 6 марта, из Москвы - 7 марта.