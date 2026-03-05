Новости

Дополнительные вагоны будут курсировать в праздники до Москвы и Санкт-Петербурга

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
поезда праздники

Источник фото: Яндекс.Карты

Об этом сообщает Северная железная дорога


В праздничные дни в Москву и Санкт-Петербург будут курсировать дополнительные вагоны. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, дополнительные вагоны прицепят к следующим поездам:

  • № 107/108 Вологда – Москва (1 плацкартный вагон), отправление из Вологды и Москвы - 9 марта;
  • № 317/318 Вологда – Санкт-Петербург, отправление из Вологды 5, 9 марта, отправление из Санкт-Петербурга - 6, 10 марта;
  • № 376/375 Москва – Воркута (1 вагон с купе), отправление из Москвы 10 марта, из Воркуты - 12 марта;
  • № 15/16 Архангельск – Москва, отправление из Архангельска 6 марта, из Москвы - 7 марта.
Скопировать ссылку
Материалы по теме
Олимпийский чемпион приедет на вологодский кубок по спортивной гимнастике
Вологжанин избил до смерти свою сожительницу и сообщил о ее смерти
В Вологде и Череповце в этом году заменят 118 лифтов