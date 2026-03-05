Вологжанин избил до смерти свою сожительницу и сообщил о ее смерти
Источник фото: Размик Захарян, URA.RU
Происшествие случилось утром 3 марта в доме на улице Чернышевского
В Вологде 36-летний мужчина забил до смерти свою сожительницу. Происшествие случилось в ночь на 3 марта в квартире многоквартирного дома по улице Чернышевского. После
этого мужчина сам позвонил в экстренные службы и рассказал о смерти гражданской супруги.
«Прибывшими на место происшествия правоохранителями был установлен и в последующем подтвержден криминальный характер смерти женщины. На первоначальном этапе следствием добыты улики, свидетельствующие о том, что потерпевшую накануне обнаружения ее тела избивал сожитель, нанося множественные удары по голове и телу», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан и допрошен.