Вологжанин избил до смерти свою сожительницу и сообщил о ее смерти

Источник фото: Размик Захарян, URA.RU

Происшествие случилось утром 3 марта в доме на улице Чернышевского

В Вологде 36-летний мужчина забил до смерти свою сожительницу. Происшествие случилось в ночь на 3 марта в квартире многоквартирного дома по улице Чернышевского. После

этого мужчина сам позвонил в экстренные службы и рассказал о смерти гражданской супруги.

«Прибывшими на место происшествия правоохранителями был установлен и в последующем подтвержден криминальный характер смерти женщины. На первоначальном этапе следствием добыты улики, свидетельствующие о том, что потерпевшую накануне обнаружения ее тела избивал сожитель, нанося множественные удары по голове и телу», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан и допрошен.