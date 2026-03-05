Новости

В Вологде и Череповце в этом году заменят 118 лифтов

В многоквартирных домах Вологды и Череповца в этом году будут установлены 118 новых лифтов. Оборудование установят за счет взносов на капремонт без бюджетных затрат.

Как уточнил глава региона Георгий Филимонов, 79 лифтов установят в 29 домах, которые находятся на счетах регионального оператора, еще 39 лифтов установят в 20 домах на средства, которые находятся на специальных счетах.

«Обновлением оборудования занимаются власти Вологды и Череповца совместно с главным управлением государственного жилищного надзора Вологодской области, управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта под контролем областного министерства строительства. Все лифты, срок эксплуатации которых подходит к концу, планируем обновить до 15 февраля 2030 года», - рассказал Георгий Филимонов.

