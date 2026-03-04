Новости

В Вологде огласили список дворов для благоустройства в этом году

Александр Черняткин
корреспондент
Всего в списке 27 дворов


В Вологде огласили список дворов, которые будут благоустроены в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в списке 27 дворов.

Перечень дворов для благоустройства:

  • Галкинская, 72;
  • Герцена, 49Б;
  • Козлёнская, 13а, 103;
  • Конева, 8Б;
  • Кубинская, 16;
  • Медуницинская, 15, 19а;
  • Ленинградская, 26;
  • Некрасова, 9;
  • Полевая, 17;
  • Поповича, 18а, 20а, 20Б;
  • Сокольская, 11;
  • Сухонская, 15;
  • Центральная, 17;
  • Чернышевского, 67, 71, 71а, 112Б;
  • Энгельса, 60;
  • Ярославская, 3, 5;
  • Ново-Архангельское шоссе, 11, 21;
  • Паровозный переулок, 34.

Как заявил глава города Сергей Жестянников, уже к 1 мая завершится конкурс по выбору подрядчика, а все ремонтные работы начнутся весной и завершатся летом.

В случае, если во время ремонта удастся добиться экономии средств, список дворов будет расширен.

