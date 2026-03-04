В Вологде огласили список дворов для благоустройства в этом году

Источник фото: Вологда.рф

Всего в списке 27 дворов

В Вологде огласили список дворов, которые будут благоустроены в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в списке 27 дворов.

Перечень дворов для благоустройства:

Галкинская, 72;

Герцена, 49Б;

Козлёнская, 13а, 103;

Конева, 8Б;

Кубинская, 16;

Медуницинская, 15, 19а;

Ленинградская, 26;

Некрасова, 9;

Полевая, 17;

Поповича, 18а, 20а, 20Б;

Сокольская, 11;

Сухонская, 15;

Центральная, 17;

Чернышевского, 67, 71, 71а, 112Б;

Энгельса, 60;

Ярославская, 3, 5;

Ново-Архангельское шоссе, 11, 21;

Паровозный переулок, 34.

Как заявил глава города Сергей Жестянников, уже к 1 мая завершится конкурс по выбору подрядчика, а все ремонтные работы начнутся весной и завершатся летом.

В случае, если во время ремонта удастся добиться экономии средств, список дворов будет расширен.