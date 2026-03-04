В Вологде огласили список дворов для благоустройства в этом году
Источник фото: Вологда.рф
Всего в списке 27 дворов
В Вологде огласили список дворов, которые будут благоустроены в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в списке 27 дворов.
Перечень дворов для благоустройства:
- Галкинская, 72;
- Герцена, 49Б;
- Козлёнская, 13а, 103;
- Конева, 8Б;
- Кубинская, 16;
- Медуницинская, 15, 19а;
- Ленинградская, 26;
- Некрасова, 9;
- Полевая, 17;
- Поповича, 18а, 20а, 20Б;
- Сокольская, 11;
- Сухонская, 15;
- Центральная, 17;
- Чернышевского, 67, 71, 71а, 112Б;
- Энгельса, 60;
- Ярославская, 3, 5;
- Ново-Архангельское шоссе, 11, 21;
- Паровозный переулок, 34.
Как заявил глава города Сергей Жестянников, уже к 1 мая завершится конкурс по выбору подрядчика, а все ремонтные работы начнутся весной и завершатся летом.
В случае, если во время ремонта удастся добиться экономии средств, список дворов будет расширен.