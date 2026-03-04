Вологодский предприниматель скрыл вылов более 2,5 тонн рыбы

Источник фото: Наталья Шатохина, news.ru

Несоответствие объема выловленной рыбы обнаружила система «Меркурий»

Вологодский предприниматель скрыл вылов на озере Воже более 2,5 тонн рыбы. Несоответствие объема выловленной рыбы обнаружено системой «Меркурий». Нарушение выявили инспекторы управления Россельхознадзора при проверке индивидуального предпринимателя из Кирилловского округа.

«Установлено, что в период с 1 по 31 января 2026 года хозяйствующим субъектом на рыбоводных участках озера Воже выловлено 2,1 т судака, 1,1 т леща и 269 кг щуки. Но согласно данным, размещенным в информационной системе «Меркурий», ветеринарные сопроводительные документы оформлены на 1 т судака, сведения о добыче леща и щуки отсутствуют», - уточнили в ведомстве.

В Россельхознадзоре посчитали, что таким образом предприниматель скрыл сведения о выловленной рыбе и не обеспечил прослеживаемость продукции.

Мужчине объявлено предостережение и указано на необходимость оформления всех документов на продукцию.