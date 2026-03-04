Проект ремонта вологодской школы №1 откорректируют за 16 млн рублей

Источник фото: Яндекс. Карты

Сам ремонт будет стоить около 600 млн рублей

В Вологде будет откорректирован проект реконструкции городской школы №1. Конкурс на корректировку проектно-сметной документации объявила администрация города. Работы оцениваются в 16 млн рублей.

Как сообщает РБК Вологда , подрядчик переработает ранее разработанный проект, который не устроил заказчика, затем по нему нужно будет получить положительное заключение государственной экспертизы.

Здание, в котором в последнее время располагалась школа №1, было построено в конце XVIII века по проекту архитектора Ивана Левенгагена. В 1833 году здание серьёзно пострадало от пожара и было восстановлено только в 1850-х – 1860-х годах. В настоящее время оно является памятником архитектуры регионального значения «Дом генерал-губернатора». На протяжении нескольких лет здание является аварийным.

Общая стоимость ремонта здания оценивается примерно в 600 млн рублей.