Вологодский автомошенник случайно попался спустя 12 лет после аферы

Источник фото: Алексей Белкин, news.ru

Мужчина обманул покупателей на 3 млн рублей

В Москве задержан вологодский автомобильный аферист, который 12 лет назад обманул трех человек на общую сумму порядка 3 млн рублей. Мужчина попался полицейским во время случайной проверки документов.

По версии следствия, в 2014 году он пообещал трем вологжанам приобрести иномарки. Однако, взяв деньги, мошенник скрылся. Сотрудники полиции объявили его в розыск, однако 12 лет его местонахождение оставалось неизвестным.

Однако на днях в Москве во время проверки таксистов один из сотрудников Госавтоинспекции решил проверить также документы пассажира такси. Как оказалось, 42-летний мужчина находился в федеральном розыске за мошенничество.

На допросе вологжанин рассказал, что успел потратить все деньги на свои нужды. Задержанного привезли в Вологду, где и расследуется уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Задержанный заключен под стражу.