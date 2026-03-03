Сложную операцию на ноге провели врачи череповецкому футболисту

Источник фото: Министерство здравоохранения Вологодской области

Мужчина травмировал коленный сустав

Череповецкие врачи провели сложную операцию местному футболисту-любителю на коленном суставе. Мужчина травмировал переднюю крестообразную связку еще три года назад. Он был успешно прооперирован, однако в конце 2025 года у него случился разрыв трансплантата.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ревизионную пластику связки выполнили с использованием собственных тканей сухожилий пациента через небольшие проколы. Такая техника позволяет быстрее восстановиться и вернуться к активной жизни.

«Ревизионная пластика - технически более сложное вмешательство, чем первичная. Здесь важно учесть состояние собственных тканей, в первую очередь костной ткани бедренной и большеберцовой костей, где был фиксирован порванный трансплантат и правильно выбрать тактику. Пациент пошел на поправку и уже начинает восстановление», — рассказал врач-травматолог Вологодской областной больницы Виталий Чугунов.

В пресс-службе правительства уточнили, что такие операции позволяют спортсменам-любителям и профессионалам возвращаться к тренировкам и соревнованиям.