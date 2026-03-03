Житель Усть-Кубинского округа ответит в суде за гибель четырех человек

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения

В Грязовецком районном суде будет рассмотрено дело, в котором 52-летний житель Усть-Кубинского округа обвиняется в гибели четырех человек. Смертельная авария произошла 7 августа прошлого года на 387-м километре трассы Москва – Архангельск.

«По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем марки «MAN AS 687491» и передвигаясь на нем по автомобильной дороге М-8, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность безопасного управления, совершил столкновение с автомобилем марки ВАЗ-2105, который осуществлял поворот в сторону д. Плоское Грязовецкого округа», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В результате аварии погибли водитель «Жигулей», а также три пассажира легкового автомобиля.

Водитель грузовика обвиняется по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.