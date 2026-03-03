В Вологде стартовал конкурс «Педагог года»

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

В нем примут участие 129 учителей

В Вологде стартовала официальная часть городского конкурса «Педагог года», в котором принимают участие 129 учителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей.

«Мастерство вологодских учителей неоднократно отмечали на областном и федеральном уровнях. В нашем городе работает более четырех тысяч талантливых педагогов, которые занимаются обучением и воспитанием 60 тысяч юных вологжан. Благодаря вам каждая школа, детский сад имеют свой особый облик, своих неповторимых детей и родителей», - отметил заместитель главы Вологды по социальным вопросам Денис Соловьев.

В этом году конкурс проводится для педагогических работников со стажем до 5 лет. Для каждой номинации предусмотрены конкурсные испытания, по результатам которых определяются финалисты. Итоги городского конкурса подведут 6 марта. Победителей определят в каждой из трех номинаций: «Учитель», «Воспитатель» и «Педагог дополнительного образования». Они получат статуэтки в виде совы, являющейся символом мудрости и знаний.