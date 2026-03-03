Новости

Вологодский зоопарк нарушал требования к защите животных

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
зоопарк нарушение россельхознадзор

Источник фото: Илья Московец, URA.RU зоопарк

Директор зоопарка оштрафована


Руководство вологодского зоопарка признано виновным в нарушении обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Нарушения выявлены в ходе проверки инспекторами управления Россельхознадзора.

«В зоопарке отсутствовали условия для сбора, хранения и утилизации биологических отходов животных. Кроме того, должностными лицами ведомства было зафиксировано, что сухие корма для прудовых рыб, сухие корма для собак, а также замороженные цыплята, перепелиное яйцо и творог, используемые для кормления животных, не имеют ветеринарных сопроводительных документов и сертификатов соответствия или деклараций о соответствии», - рассказали в ведомстве.

Директор зоопарка признана виновной по административной статье и оштрафована на 20 тысяч рублей.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
«Северсталь» взяла одно очко в матче с действующим чемпионом КХЛ
В Вологде продолжают принимать вопросы для прямой линии главы города
В Вологде завоют сирены