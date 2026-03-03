В Вологде продолжают принимать вопросы для прямой линии главы города

Главной темой станет благоустройство Вологды перед юбилеем

В Вологде до 5 марта принимают вопросы для прямой линии главы города Сергея Жестянникова, которая пройдет 18 марта.

Главными темами станут работы в летний сезон в преддверии 880-летия Вологды: благоустройство, озеленение, завершение крупных инфраструктурных проектов, а также организация дорожного движения в период масштабных дорожных ремонтов.

Прием вопросов идет на платформе обратной связи (ПОС) и продлится до 5 марта. Уже поступившие сообщения вологжан связаны с ремонтом дорог, домов и фасадов, работой системы ЖКХ и транспорта, по организации мероприятий в районах Вологды и так далее.