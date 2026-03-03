В Вологде продолжают принимать вопросы для прямой линии главы города
Главной темой станет благоустройство Вологды перед юбилеем
В Вологде до 5 марта принимают вопросы для прямой линии главы города Сергея Жестянникова, которая пройдет 18 марта.
Главными темами станут работы в летний сезон в преддверии 880-летия Вологды: благоустройство, озеленение, завершение крупных инфраструктурных проектов, а также организация дорожного движения в период масштабных дорожных ремонтов.
Прием вопросов идет
Чтобы задать вопрос, необходимо пройти по