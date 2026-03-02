Вологодские коммунальщики перешли на круглосуточный режим

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Работу держит на контроле глава города

Вологодские коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы после снегопадов. Работы держит на контроле глава Вологды Сергей Жестянников.

«На тротуарной сети работают 30 тракторов МТЗ со щётками и пескачами, обеспечивая хорошую проходимость для пешеходов и обрабатывая поверхности пескосоляной смесью. Отдельное внимание уделяем расчистке общественных пространств – мест с высоким пешеходным потоком. По моему поручению, заместители ежедневно контролируют ход работ на закрепленных территориях - дворы, межквартальные проезды, подходы к детским садам, школам и поликлиникам. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства, связанные с неблагоприятными погодными условиями», – рассказал Сергей Жестянников.

Всего в дневную смену для уборки города задействовано 139 единиц специализированной техники и 213 работников МКУ «Зеленстрой». Работа ведется без технологических перерывов, пересменка водителей происходит непосредственно в пути, что позволяет максимально оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Управляющие компании также проводят уборку во всех районах города. К работам привлечены 800 дворников и 28 единиц техники.