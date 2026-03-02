Алименты в Вологодской области будут назначать по-новому
Источник фото: Digiguru.com
Ключевым изменением в 2026 году стал порядок учета алиментов
В Вологодской области с 1 марта учитывать алименты будут по новым правилам. Как пояснили в отделении Социального фонда, ключевым изменением стал порядок учета алиментов.
Если заявитель не получил судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, то в этих случаях алименты учитываются за год, предшествующий году обращения, в следующих размерах:
- на 1 ребёнка — ¼ среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области;
- на 2 детей — 1/3 среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области;
- на 3 и более детей — ½ среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области.
Как уточнили в Вологдастате, номинальная начисленная заработная плата работников организаций в регионе в 2024 году составила 71 493 рублей.
«При оценке права на единое пособие комплексно оцениваются доходы и имущество семьи. Для возникновения права на социальную поддержку необходимо иметь доход в размере не менее 8 минимальных размеров оплаты труда за расчетный период для всех трудоспособных членов семьи. В прошлом году он составлял не менее 4 МРОТ. При новом МРОТ (27 093 рубля с 2026 года) эта сумма составляет 216 744 рубля», - уточнили в отделении Социального фонда.