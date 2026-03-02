Алименты в Вологодской области будут назначать по-новому

Источник фото: Digiguru.com

Ключевым изменением в 2026 году стал порядок учета алиментов

В Вологодской области с 1 марта учитывать алименты будут по новым правилам. Как пояснили в отделении Социального фонда, ключевым изменением стал порядок учета алиментов.

Если заявитель не получил судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, то в этих случаях алименты учитываются за год, предшествующий году обращения, в следующих размерах:

на 1 ребёнка — ¼ среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области;

на 2 детей — 1/3 среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области;

на 3 и более детей — ½ среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области.

Как уточнили в Вологдастате, номинальная начисленная заработная плата работников организаций в регионе в 2024 году составила 71 493 рублей.