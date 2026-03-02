Новости

Алименты в Вологодской области будут назначать по-новому

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
алименты социальный фонд

Источник фото: Digiguru.com

Ключевым изменением в 2026 году стал порядок учета алиментов


В Вологодской области с 1 марта учитывать алименты будут по новым правилам. Как пояснили в отделении Социального фонда, ключевым изменением стал порядок учета алиментов.

Если заявитель не получил судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, то в этих случаях алименты учитываются за год, предшествующий году обращения, в следующих размерах:

  • на 1 ребёнка — ¼ среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области;
  • на 2 детей — 1/3 среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области;
  • на 3 и более детей — ½ среднемесячной номинальной зарплаты по Вологодской области.

Как уточнили в Вологдастате, номинальная начисленная заработная плата работников организаций в регионе в 2024 году составила 71 493 рублей.

«При оценке права на единое пособие комплексно оцениваются доходы и имущество семьи. Для возникновения права на социальную поддержку необходимо иметь доход в размере не менее 8 минимальных размеров оплаты труда за расчетный период для всех трудоспособных членов семьи. В прошлом году он составлял не менее 4 МРОТ. При новом МРОТ (27 093 рубля с 2026 года) эта сумма составляет 216 744 рубля», - уточнили в отделении Социального фонда.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
28 медалей завоевали вологодские спортсмены на Первенстве СЗФО по тхеквондо
Вологжанин получил условный срок за пять поврежденных автомобилей
Резкое похолодание обещают вологодские синоптики на предстоящей неделе