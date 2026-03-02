Вологжанин получил условный срок за пять поврежденных автомобилей

Источник фото: ГУ МЧС России по Вологодской области

Мужчина планировал сжечь автомобиль обидчика

В Вологде вынесен приговор 32-летнему местному жителю, который сжег один автомобиль и повредил еще четыре машины. Происшествие случилось в апреле прошлого года во дворе дома на улице Ленинградской.

Как уточнили в областном суде, мужчина на парковке разбил стекла у автомобиля Datsun, к водителю которого имел неприязненные отношения.

«Однако на этом мужчина не остановился. Глубокой ночью он вернулся — уже с канистрой бензина. Облив легковоспламеняющейся жидкостью кузов и салон, вологжанин поджег машину с помощью зажигалки», - уточнили в пресс-службе судов области.

В результате поджога Datsun сгорел полностью, а огнем оказались повреждены еще четыре автомобиля - Hyundai Solaris, два Volkswagen (Polo и Tiguan), а также Renault Symbol.

В отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к трем годам условного срока.

Также мужчина должен выплатить материальный ущерб владельцу Datsun в размере 392 тысяч рублей, владельцу Renault Symbol — 87 035 рублей, а владельцу Hyundai Solaris - 659 700 рублей.

Владельцы двух Volkswagen - Polo и Tiguan могут потребовать материальный ущерб в порядке гражданского судопроизводства.