Резкое похолодание обещают вологодские синоптики на предстоящей неделе

Источник фото: Вологодский ЦГМС

В восточных округах температура опустится до -19 градусов

Резкое похолодание придет в Вологодскую область на этой неделе. Если сегодня температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, то уже в ночь на вторник в регион придут арктические воздушные массы, которые принесут похолодание. Температура воздуха опустится от -7 градусов на западе до -12 градусов на востоке.

«В ночь на среду на большей территории обойдется без существенных осадков, столбики термометров опустятся до -6 до -11 градусов, холоднее всего на востоке - до -19 градусов. Утром и днем, начиная с западных округов, на погоду в регионе будет оказывать влияние очередной североатлантический циклон», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Циклон принесет осадки, местами с метелью, а также повышение температуры. На западе региона воздух прогреется до +1 градуса, в центре и на востоке от -2 до -8 градусов.

В четверг циклона сохранит свое влияние, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В западных районах столбики термометров поднимутся до +2 градусов, на востоке температура составит от -5 до -7 градусов.

В пятницу в регион снова начнут поступать арктические воздушные массы, которые принесут холодный воздух.