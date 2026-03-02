Суд наказал два лечебных учреждения Череповца за неправильный диагноз

Источник фото: Яндекс.Карты

Медики обнаружили у женщины серьезное заболевание

В Череповце суд оштрафовал городскую поликлинику №1 и областную клиническую больницу №2 за ошибочный диагноз. Лечебные учреждения обнаружили у 38-летней женщины гепатит С. Серьезное заболевание было выявлено после сдачи крови на анализ. Кровь череповчанка сдала в поликлинику, а анализ проводили в лаборатории областной больницы.

«Вскоре женщине сообщили результат: РНК вируса гепатита С обнаружена. Осознание наличия серьезного заболевания, опасения за свою жизнь и дальнейшую судьбу, а также переживания, которые чуть не привели к распаду семьи, причинили ей сильные нравственные страдания», - рассказали в пресс-службе судов области.

Спустя месяц женщина снова сдала кровь на анализ, и маркеров вирусного гепатита не было обнаружено.

Женщина обратилась с иском в суд, который подтвердил факт ошибочного диагноза. В результате сейчас оба лечебных учреждения должны выплатить потерпевшей 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда.