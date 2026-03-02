Масштабные рейды по «наливайкам» прошли в Вологодской области

Источник фото: РБК

Проверки состоялись в Вологде и Череповце

В Вологде и Череповце прошли масштабные рейды по «наливайкам». Как уточнили в правительстве региона, в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения – работа без лицензий, несоблюдение санитарных норм и реализация контрафактной продукции. В отношении нарушителей были составлены протоколы, а также назначены дополнительные проверки.

Напомним, с 1 марта начали действовать новые правила розничной торговли алкоголем, которые в первую очередь направлены на борьбу с «наливайками».

Наиболее жесткие ограничения коснутся предприятий общепита в многоквартирных домах. С понедельника по пятницу бары и кафе, расположенные в домах, не имеют права продавать алкогольную продукцию. В выходные дни продажа разрешена только с 12:00 до 23:00.

Исключение составляют заведения, у которых имеется лицензия, есть не менее 40 посадочных мест, а площадь зала составляет от 80 квадратных метров. Такие точки могут работать ежедневно с 12 до 23 часов. Ограничения не распространяются на рестораны.