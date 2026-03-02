Синоптики дали неутешительный прогноз на март

Источник фото: Telegram-канал «Метеовести»

Главной особенностью первого весеннего месяца будет неустойчивость атмосферных процессов

Синоптики дали предварительный прогноз на март. По их словам, первая декада марта финиширует с положительной температурной аномалией в 2–3°. Но два мощных арктических вторжения в конце первой и второй декад полностью нивелируют эту аномалию и вернут средние показания термометров в рамки климата.

Вторая декада марта будет менее тёплой, и по своей температуре окажется близкой к климатической норме, что также не будет способствовать бурному таянию снега. В третьей декаде первого весеннего месяца вообще возможны возвраты холодов, что опустит температуру этой десятидневки немного ниже средних многолетних значений. В итоге март ожидается совсем не теплым – со средней температурой близкой к норме.

На севере Европейской России первый весенний месяц прогнозируется на 1–2 градуса прохладнее обычного. При этом главной особенностью первого весеннего месяца будет неустойчивость атмосферных процессов.