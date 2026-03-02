Новости

Синоптики дали неутешительный прогноз на март

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погода прогноз

Источник фото: Telegram-канал «Метеовести»

Главной особенностью первого весеннего месяца будет неустойчивость атмосферных процессов


Синоптики дали предварительный прогноз на март. По их словам, первая декада марта финиширует с положительной температурной аномалией в 2–3°. Но два мощных арктических вторжения в конце первой и второй декад полностью нивелируют эту аномалию и вернут средние показания термометров в рамки климата.

Вторая декада марта будет менее тёплой, и по своей температуре окажется близкой к климатической норме, что также не будет способствовать бурному таянию снега. В третьей декаде первого весеннего месяца вообще возможны возвраты холодов, что опустит температуру этой десятидневки немного ниже средних многолетних значений. В итоге март ожидается совсем не теплым – со средней температурой близкой к норме.

На севере Европейской России первый весенний месяц прогнозируется на 1–2 градуса прохладнее обычного. При этом главной особенностью первого весеннего месяца будет неустойчивость атмосферных процессов.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Масштабные рейды по «наливайкам» прошли в Вологодской области
В Вологде продолжают сносить самострой
В Вологде подожгли машину