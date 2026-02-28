Бесплатный концерт даст в Вологде звезда поп-музыки

Источник фото: Культура в Вологодской области

Концерт состоится 4 марта

Звезда российской поп-музыки Дмитрий Маликов даст бесплатный концерт в вологодском Дворце спорта в преддверии 8 марта. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

«Организуем в Вологде бесплатный концерт известного российского музыканта, певца, пианиста и композитора, народного артиста России Дмитрия Маликова. Он состоится 4 марта во Дворце спорта «Вологда», начало – в 18:30. В программе – всеми любимые хиты, а также новые композиции. Концерт пройдет в канун Международного женского дня и станет настоящим весенним подарком для наших дорогих вологжанок», – уточнил Георгий Филимонов.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, получить бесплатные билеты вологжане могут в понедельник, 2 марта, с 12:00 на двух площадках: в креативном пространстве «Салют, молодежь!» и кассе Дворца спорта «Вологда». Выдаваться будут не более двух билетов в руки. Количество билетов ограничено вместимостью зала.

Дмитрий Маликов – выпускник фортепианного факультета Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Уже почти четыре десятка лет он работает на профессиональной сцене и является единственным артистом в России, успешно совмещающим эстраду и классику.