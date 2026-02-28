Сплошные проверки на трезвость проходят на дорогах Вологодской области

Источник фото: ОМВД России «Кирилловский»

Ряду муниципалитетов уделено особое внимание

В Вологодской области в эти выходные проводятся сплошные проверки на трезвость. Сотрудники Госавтоинспекции уделяют наибольшее внимание в крупных городах, а также в Вологодском, Великоустюгском, Кирилловском, Шекснинском, Никольском и Бабушкинском округах.

«Проверки пройдут с использованием передвижных пунктов медицинского освидетельствования, что позволит оперативно подтверждать состояние водителей и незамедлительно отстранять нарушителей от управления», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве также напомнили, что вологжане могут сообщать о грубых нарушениях правил дорожного движения, в том числе о нетрезвом водителе или выезде «на встречную полосу» по номеру единой диспетчерской службы 112 или анонимно через чат-бот «ЗаБезопасность35».